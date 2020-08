Stiri pe aceeasi tema

- Veste proasta pentru romani! Produsele lactate se vor scumpi cu pana la 10 procente in perioada urmatoare din cauza costurilor mai mari pe care le au materiile prime. In schimb prețurile pentru carnea de porc și carnea de pui vor scadea cu aproximativ 2 procente. Ce se va intampla cu prețurile alimentelor…

- Show-ul Vocea Romaniei nu mai apare in grila de toamna, pentru prima data in zece ani, fiind amanat de Pro TV, din cauza pandemiei de coronavirus. „Confirmam faptul ca Vocea Romaniei nu va face parte din grila de toamna. Ținand cont de contextul actual am decis sa anulam castingul și filmarile pentru…

- Ca urmare a consecintelor pandemiei COVID-19, in primele sase luni ale anului 2020, exportul de vin in expresie naturala s-a diminuat cu peste 3,0%, iar in valoare cu circa 4,0%. O micsorare mai semnificativa (cu 6,3% si respectiv 11,5%) s-a inregistrat la exportul vinului in vrac. Preturile la vinul…

- Produsele de igiena si cosmetica, malaiul si fructele proaspete s-au scumpit cel mai mult in iunie fata de luna mai, in timp ce cartofii, legumele si conservele de legume si transportul aerian s-au ieftinit in perioada mentionata. Potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS), publicate…

- Produsele de igiena si cosmetica, malaiul si fructele proaspete s-au scumpit cel mai mult in iunie fata de luna mai, in timp ce cartofii, legumele si conservele de legume si transportul aerian s-au ieftinit in perioada mentionata. Potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS), publicate…

- Este un an agricol foarte complicat pentru fermierii romani. Nu vor avea ce pune in hambare dupa jumatate de an de munca. La ce producție se așteapta fermierii din Mehedinți, de exemplu, a relatat Oana Danciu.

- Este un an agricol foarte complicat pentru fermierii romani. Nu vor avea ce pune in hambare dupa jumatate de an de munca. La ce producție se așteapta fermierii din Mehedinți, de exemplu, a relatat Oana Danciu.

- Preturile petrolului au scazut joi cu circa 8%, din cazua reaparitiei temerilor legate de impactul cresterii numarului de cazurilor de Covid-19 la nivel mondial asupra cererii, in timp ce stocurile de titei au atins un nivel record in Satele Unite, transmite Reuters.