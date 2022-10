Stiri pe aceeasi tema

- Daca in weekend vremea s-a menținut deosebit de calda, cu maxime de pana la 25 de grade, de luni este așteptata o racire a vremii, insoțita de ploi. Incepand de luni, in cea mai mare parte a țarii, temperaturile vor fi in scadere ușoara, spre valorile normale ale acestei perioade. In zona Carpatilor…

- Duminica, 9 octombrie, Serviciul Hidrometeorologic de Stat prognozeaza cer variabil pe intreg teritoriul Republicii Moldova. Maximile vor oscila intre +17 și +22 grade Celsius pe timp de zi. In nordul țarii, termometrele vor indica +5 – +8 noaptea și +17 și +20 grade ziua. In centru minimele vor fi…

- Serviciul Hidrometeorologic de Stat prognozeaza pentru astazi, 7 octombrie, cer variabil și vreme stabila pe intreg teritoriul țarii. Temperaturile maxime se vor incadra intre +18 si +23 grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse intre +7 si +12°C.

- Administratia Nationala de Meteorologie a facut publica prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani. Potrivit ANM, in Dobrogea valorile termice diurne nu vor avea variatii semnificative pe parcursul intervalului, iar media maximelor se va situa intre 19 si 21 de grade, cu cele mai scazute valori…

- Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis duminica, 2 octombrie, Cod galben de vant pe intregul teritoriu al Republicii Moldova. Acesta a intrat in vigoare incepand cu ora 9:25 și va fi valabil pana la ora 22.00. In intervalul menționat, pe arii extinse se prevad intensificari ale vantului din nord-vest…

- Toamna iși face simțita prezența in Romania cu temperaturi mult mai scazute decat normalul perioadei. Vremea se va menține deosebit de rece in vestul, nordul și centrul țarii, iar in celelalte zone valorile termice vor fi apropiate de mediile multianuale, conform Administrației Naționale de Meteorologie…

- 1 septembrie, prima zi de toamna aduce o vreme mai racoroasa in aproape toata țara dar și instabilitate atmosferica. Temperaturile se vor apropia de cele normale pentru aceasta luna a anului, iar vremea o sa devina mai racoroasa.Cerul se va menține variabil, cu unele innorari pe timpul zilei la munte…

- Serviciul Hidrometeorologic de Stat prognozeaza astazi, 1 septembrie, soare la nordul țarii, iar in centru și sudul țarii - ploi. Maximele vor oscila intre +20 și +25 grade Celsius pe timp de zi.