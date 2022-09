Meteorologii anunța un inceput de toamna calendaristica cu temperaturi ușor mai ridicate decat cele normale perioadei, dar și cu ploi abundente in unele regiuni ale țarii, potrivit prognozei ANM pentru perioada 5 septembrie – 3 octombrie. Saptamana 05.09.2022 – 12.09.2022 Valorile termice se vor situa ușor peste cele specifice acestei saptamani, in extremitatea de vest […] The post Toamna iși intra in drepturi. Prognoza meteo pentru septembrie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .