Toamna in toata regula!: Ploua torential la Constanta!

- Meteorologii de la ANM anunța ca temperaturile vor scadea în continuare la Cluj, în acest sfârșit de saptamâna.Vineri, temperaturile vor fi cuprinse între 25 grade Celsius și 13 grade Celsius. De asemean, cerul va fi parțial înnorat.Sâmbata,…

- Diminetile vor fi racoroase, semn ca toamna nu este departe, dar la amiaza se anunta cald. Meteorologii anunta ca vor fi 33 de grade in Moldova si Dobrogea, 28 in Maramures, 29 in Crisana, Transilvania si Banat, 32 in Oltenia si 34 in Muntenia. Si miercuri vor fi ploi in tara si se anunta 31 de grade…

- Meteorologii au emis, marti, noi avertizari nowcasting Cod galben si Cod portocaliu de vreme instabila, valabile in zone din Oltenia, Muntenia si Dobrogea, in ora urmatoare. Conform Administratiei...

- Ploua torential pe bulevardul I.C.Bratianu, la iesire din municipiul Constanta. Meteorologii au emis cod galben pentru judetul constanta valabil pana astazi, ora 23.00.Potrivit ANM, vor fi averse ce vor avea si caracter torential, frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului ce vor lua…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, azi, o avertizare cod galben de furtuni, valabila pâna luni, la ora 10.00 pentru mai multe județe din centrul și sud-vestul țarii. O alta avertizare intra în vigoare luni și vizeaza aproape toata țara. Potrivit ANM, de duminica, de…

- Vremea ploioasa se mentine la malul marii. Ploua torential in Constanta in aceasta dupa amiaza. Meteorologii anunta averse si in urmatoarele zile.Se circula in conditii de ploaie in mai multe zone din oras. ...

- Meteorologii au emis un cod galben de ploi abundente pentru 18 județe, printre care și Constanța. Codul este valabil pâna diseara, la ora 21:00. Potrivit meteorologilor, în a doua parte a nopții de miercuri / joi (27/28 iunie) și pe parcursul zilei de joi 28 iunie, în Dobrogea,…

- Nu scapam de ploi, Meteorologii au emis, in urma cu puțin timp, avertizari nowcasting de vreme instabila. Acestea sunt valabile in mai multe zone ale țarii, in urmatoarele ore, pana vineri dimineața, la ora 10.00.