Toamna în ochi de copil la Grădinița BENTHAL In aceasta saptamana, Gradinița Benthal din Bacau și-a deschis ușile pentru a-i intampina așa cum se cuvine pe parinții preșcolarilor noștri intr-o atmosfera de sarbatoare dedicata toamnei. Cu entuziasm, parinții preșcolarilor au raspuns ,,prezent” invitației noastre, demonstrand inca o data implicarea acestora in educația propriilor copii. Alaturi de intregul colectiv al Gradiniței Benthal, parinții și […] Articolul Toamna in ochi de copil la Gradinița BENTHAL apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- A debutat programul „Școala dupa școala” la Școala Gimnaziala „Alecu Russo” Bacau, Școala Gimnaziala „Domnița Maria” Bacau, Liceul Tehnologic „Dumitru Mangeron” Bacau, Școala Gimnaziala „Octavian Voicu” Bacau, avand un grup ținta de 144 de elevi, nivel primar și gimnazial. Programul „Școala dupa școala”…

- A trecut Toamna prin curtea gradiniței Pinochio și a depanat inca o pagina a poveștii sale. Prescolarii lui Pinochio , alaturi de parinti, cadre didactice ao organizat cu mult suflet o activitate dedicata sarbatoririi recoltei de toamna. Intr-un decor magic Trenuletul toamnei incarcat cu roadele muncii…

- Polițiștii din Moinești au fost sesizați cu privire la plecarea voluntara a minorului Banu Ștefan, de 9 ani, din localitate. Minorul ar fi plecat voluntar de la domiciliul bunicilor,insa nu a revenit pana in prezent. SEMNALMENTE 1,20 m inalțime, greutate 30 kg,ochi albaștri,par blond, tuns scurt. La…

- Marius și Mihai, colegi in cadrul unei patrule de jandarmerie, acționau in zona de desfașurare a Zilelor Municipiului Bacau cand doi copii au venit catre ei, pentru a le spune ca au pierdut un telefon mobil. Au avut noroc, deoarece jandarmii tocmai ce primisera de la un tanar cu spirit civic un telefon…

- CUMPLIT… La doar 7 ani, Catalin se lupta cu un balaur! Din pacate, nu este unul imaginar, dintr-o poveste de Ispirescu! Balaurul cu care se bate in fiecare zi micul-viteaz nu scoate flacari pe gura, dar mistuie sperante, visuri, zambete! Catalin nu e insa singur in lupta pe care trebuie sa o poarte!…

- Dupa o vara torida, cum parca nu s-a mai vazut demult, Toamna iși reintra in drepturi in Bacau. Și unde oare sa o faca mai bine, decat in cel mai mare parc al orașului și… pe la mustarie! Pentru ca Toamna iși etaleaza mareția și pastelul de culori exact pe unde vara a risipit mai […] Articolul Toamna…

- Locuitorii comunei Parava și invitații lor au petrecut, duminica, 11 septembrie, la un eveniment care a ajuns la a opta ediție și care a putut fi reluat dupa anii de pandemie prin care au trecut. Acesta a fost „Ziua comunei Parava 2022”, eveniment la care a fost prezent și deputatul Costel Dunava, care…

- Brrr… pașim spre toamna, dar mie-mi place! Nu ca-s nascut eu chiar de 1 septembrie, dar parca trecerea aceasta inseamna o bucurie suplimentara, intregitoare, pe langa cele adunate de-a lungul anului. Ma rog, 2022 nu ne-a adus prea multe impliniri ori prea dulci recompense, dar orișicat, suntem sanatoși…