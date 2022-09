Toamna extremelor. După câteva zile calde, vremea se va răci simțitor/ Unde sunt așteptate NINSORI! Vremea din aceasta prima luna de toamna se anunța a fi oscilanta, cu zile calde, dar și cu episoade in care temperaturile vor scadea simțitor. Ba chiar e posibil sa apara deja și primele ninsori, deși iarna, calendaristic cel puțin, e inca departe. Dupa un scurt val de caldura la finalul acestei saptamani, vremea se […] The post Toamna extremelor. Dupa cateva zile calde, vremea se va raci simțitor/ Unde sunt așteptate NINSORI! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

