Toamnă blândă, cu temperaturi mai ridicate și puține ploi. Prognoza meteo pe patru săptămâni, până la jumătatea lunii octombrie Toamna blanda, cu temperaturi mai ridicate și puține ploi. Prognoza meteo pe patru saptamani, pana la jumatatea lunii octombrie Ultimele zile ale lunii septembrie și prima parte a lunii octombrie se anunța cu temperaturi mai ridicate decat cele normale pentru data din calendar. O veste mai puțin buna este legata de precipitații, extrem de importante in special pentru agricultori. Cantitațile de precipitații vor fi deficitare in urmatoarele patru saptamani, anunța ANM in prognoza meteo […] Citește Toamna blanda, cu temperaturi mai ridicate și puține ploi. Prognoza meteo pe patru saptamani, pana… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

