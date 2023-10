Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, in Moldova, vremea va fi predominanta innorata, potrivit datelor furnizate de Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Cu toate ca cerul va fi acoperit de nori, nu se așteapta precipitații. Temperaturile vor fi moderate pentru aceasta perioada a anului.

- ANM a actualizat astazi prognoza pentru urmatoarele patru saptamani. Toamna lunga, cu temperaturi peste normalul perioadei dar și ploi. Meteorologii anunța o perioada cu multe ploi, excedentare chiar, in majoritatea zonelor țarii, dar in special in sudul, estul și local in centrul țarii. Saptamana 30…

- Pentru vineri, 22 septembrie, Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) prognozeaza cer variabil și temperaturi de pana la +29 de grade Celsius. In Nordul Republicii Moldova se așteapta temperaturi de +26 de grade pe timp de zi. In Centru, termometrele vor indica +28 de grade Celsius. Iar in Sudul țarii…

- ANM a emis prognoza pentru urmatoarele patru saptamani, intervalul 21 august - 18 septembrie 2023. Meteorologii anunța temperaturi mai ridicate decat cele obișnuite pentru inceput de toamna.