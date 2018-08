Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a menționat luni ca nu a fost consultat cu privire la o eventuala ordonanta de urgenta prin care ar urma sa fie modificate Codurile penale, informeaza Agerpres.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a spus vineri, intr-o conferinta de presa la Arad, ca in momentul in care va fi vacantat postul de procuror-sef al DNA va declansa procedurile de ocupare a acestuia, in conformitate cu prevederile legii."La momentul acesta, postul de sef al DNA este ocupat,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a spus vineri, intr-o conferinta de presa la Arad, ca in momentul in care va fi vacantat postul de procuror-sef al DNA va declansa procedurile de ocupare a acestuia, in conformitate cu prevederile legii. "La momentul acesta, postul de sef al DNA este ocupat, dar…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, si-a exprimat convingerea joi, la Timisoara, ca presedintele Klaus Iohannis va respecta hotararea Curtii Constitutionale in ceea ce il priveste pe procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, apreciind ca jurisprudenta Curtii si Constitutia arata ca "toti trebuie…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a postat, sambata, pe pagina sa de Facebook, ca, pana la intrarea in vigoare a normelor de modificare a Legii nr.47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, aceasta se aplica in forma actuala.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, le raspunde, sambata, procurorilor Parchetului Judecatoriei Brasov, care au cerut suspendarea oricaror decizii din partea Curtii Constitutionale sau din partea celorlalti factori implicati in procesul legislativ cu privire la legile justitiei pana la emiterea avizului…

- Ministrul Justitiei le raspunde procurorilor Parchetului Judecatoriei Brasov, care au cerut suspendarea oricaror decizii din partea CCR sau a celorlalti factori implicati in procesul legislativ cu privire la legile justitiei pana la emiterea avizului Comisiei de la Venetia, precum si sesizarea acesteia…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, va fi audiat, miercuri, in plenul Senatului, la "Ora Guvernului", urmand ca, la solicitarea PNL, sa dea explicatii cu privire la raportul Grupului Statelor impotriva Coruptiei din cadrul Consiliului Europei (GRECO). "Ora Guvernului" este programata, in plenul Senatului,…