Toader vrea sa puna capat suspiciunilor legate de detasari: Declansam procedurile de ocupare

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, marti, ca a solicitat Parchetului General, DNA si DIICOT sa faca publice toate posturile vacante ocupate prin delegare, urmand ca imediat sa fie declansate posturile de ocupare a respectivelor posturi, in conditiile legii.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, marti, dupa intalnirea cu procurorul general si cu sefii DNA si DIICOT, ca cea mai importanta concluzie a fost aceea de a se pune capat suspiciunilor cu privire la situatia delegarilor procurorilor si sa se declanseze procedurile de ocupare a posturilor,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat ca, luni dimineata, va solicita de la DNA sa se comunice daca exista delegari si detasari in functie ale procurorilor, precum si situatia exacta a acestora.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, explica felul in care va fi constituita sectia speciala de investigare a infractiunilor din justitie, in cadrul Parchetului General. Toader raspunde astfel unei solicitari a procurorului general. Sectia speciala urmeaza sa fie infiintata ca urmare a promulgarii…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat luni, la sediul instituției, ca și-a indeplinit la timp și concret obligațiile care ii revin cu privire la procedurile de extradare in cazul Elenei Udrea și a lui Sebastian Ghița

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a spus vineri, intr-o conferinta de presa la Arad, ca in momentul in care va fi vacantat postul de procuror-sef al DNA va declansa procedurile de ocupare a acestuia, in conformitate cu prevederile legii."La momentul acesta, postul de sef al DNA este ocupat,…