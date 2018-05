Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei a anuntat, miercuri seara, ca va cere Inspectiei Judiciare o situatie a vechimii dosarelor aflate in faza de urmarire penala, exemplificand printr-un dosar aflat in urmarire penala, care nu a fost finalizat de 11 ani. Tudorel Toader a mai spus ca se va prezenta in Parlament.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat ca liberalii solicita demisia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, sustinand ca acesta nu va participa la "Ora ministrului" de joi de la Senat. De cealalta parte, Toader a confirmat participarea in plenul Camerei superioare a Parlamentului.

- Presedintele Klaus Iohannis va sustine joi, la ora 18.00, la Palatul Cotroceni, o declaratie de presa. Anuntul vine in contextul in care este asteptata decizia sefului statului in legatura cu revocarea din functia de sef al DNA a Laurei Codruta Kovesi "Presedintele Romaniei, domnul Klaus…

- Tudorel Toader va cere luni desecretizarea protocoalelor dintre Ministerul Public-DNA și SRI. Anunțul a fost facut de ministrul Justiției inca de vineri. “Voi vedea care va fi solicitarea doamnei prim-ministru si, daca nu acopera si solicitarea catre Ministerul Public, in limitele competentelor mele…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, vineri seara, la Antena 3, ca luni dimineata va cere Ministerului Public desecretizarea protocolului cu Serviciul Roman de Informatii, daca solicitarea formulata in acest sens de catre premierul Viorica Dancila nu se refera explicit si la protocolul SRI…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat vineri ca va solicita, luni, desecretizarea de catre Ministerul Public - DNA a protocoalelor incheiate cu SRI. Tudorel Toader a facut anuntul in cadrul unei interventii la Antena 3, dupa pe premierul Viorica Dancila a solicitat desecretizarea protocoalelor…

- Premierul Viorica Dancila solicita desecretizarea protocolalelor incheiate intre SRI si alte institutii ale statului, “avand in vedere interesul public privind clarificarea unor chestiuni extrem de importante pentru functionarea Romaniei ca stat democratic in care functioneaza separatia puterilor in…

- Inspectia Judiciara a confirmat, pentru STIRIPESURSE.RO, ca s-a autosesizat dupa ce Directia Nationala Anticoruptie a cerut documente din dosarul in care procurorul sef DNA, Laura Codruta Kovesi, se judeca cu jurnalistii Antena 3. Reprezentantii Inspectiei Judiciare au declarat ca efectueaza la acest…