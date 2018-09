Toader va anunta decizia privind seful DNA pe 6 septembrie

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, duminica seara, la Antena 3, ca este ”o idee foarte buna” propunerea ministrului Justitiei privind adoptarea unei ordonante de urgenta pentru revizuirea sentintelor si ca Tudorel Toader urmeaza sa faca o analiza o analiza sa vada daca o astfel de masura isi…

- Nou atac lansat de șeful statului, Klaus Iohannis, la adresa coaliției de guvernare. Legile justiției pun in pericol independența justiției din Romania, a atenționat Klaus Iohannis in cadrul unei declarații de presa. Iohannis a promis ca va sta tot ce ii sta in putința pentru a impiedica intrarea…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a dezvaluit joi seara cum s-a modificat definintia abuzului in serviciu. Seful ALDE spune ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a propus ca infractiunea sa fie eliminata complet din Codul Penal. S-ar fi renuntat la aceasta varianta, pentru ca liderii coalitiei…

- Succesorul Laurei Codruta Kovesi lasefia DNA va fi numit de presedintele Klaus Iohannis, care va primi propunerea de la Tudorel Toader, ministrul Justitiei. Presedintele poate refuza propunerile ministrului.

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, astazi, decretul de revocare a Laurei Codruta Kovesi din functia de procuror sef al DNA, in conformitate cu decizia Curtii Constitutionale a Romaniei. Curtea Constitutionala a Romaniei a stabilit la sfirsitul lunii mai ca exista un conflict juridic de natura constitutionala…

- De asemenea, vineri, 13 iulie, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, se va intalni cu comisarul european pentru Justitie, Vera Jourova. Intrevederea va avea loc la Innsbruck, in Austria, conform pe site-ului CE.

- Procurorul sef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, a vorbit miercuri, intr-o conferinta de presa, despre interviul sustinut cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, pentru preluarea unui nou mandat la conducerea structurii, spunand ca dupa o prezentare a proiectului de management de mai mult de o ora,…

- Procurorul-șef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, a spus miercuri ca dosarul mai vechi de 11 ani care l-a nemulțumit pe ministrul Justiției este doar o cauza din cele 24.000 la care 210 procurori lucreaza și ca, deși s-au cheltuit mulți bani in ancheta, exista sechestre de sute de milioane de euro.Horodniceanu:…