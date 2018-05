Toader sustine ca Iohannis e obligat sa o revoce pe Kovesi in momentul in care decizia CCR apare in Monitorul Oficial

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sustine ca presedintele va trebui sa semneze decretul de revocare din functie a sefei DNA in momentul in care decizia CCR va fi publicata in Monitorul Oficial si afirma ca nu poate fi organizat un referendum pe tema respectarii acestei decizii. In plus, Toader spune ca existau de mult motive de revocare a Laurei Codruta Kovesi, dar "nu a fost momentul".



"Am vazut tot felul de opinii (...) cu privire la efectele deciziei si momentul de la care se produc acele efecte. Prima precizare ar fi ca nu exista decizie a CCR care sa nu produca efecte juridice,…