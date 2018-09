Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, duminica seara, ca sistemul judiciar din Romania se afla intr-un moment in care ies la suprafata deficientele majore in functionarea acestuia, amintind ca in urma cu peste un an a spus ca justitia scartaie din toate incheieturile.



"Suntem in perioada in care ies la suprafata deficientele majore in functionarea sistemului judiciar din Romania. Numai daca suntem in stadiul de a cunoaste realitatea, putem lua masurile necesare pentru imbunatatirea situatiei actului de justitie. Acum un an si ceva de zile cand spuneam ca justitia scartaie…