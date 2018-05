Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, considera ca presedintele Klaus Iohannis va da curs deciziei Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) in ceea ce priveste revocarea din functie a sefei Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Laura Codruta Kovesi, declarandu-se convins ca seful statului nu va incalca…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a spus ca decizia de miercuri a Curtii Constitutionale reprezinta o revenire spre normalitate sau ca un inceput de revenire la normalitate. „Am asteptat decizia cu preocupare, dar profesional vorbind, am primit-o ca pe o revenire sau ca un inceput de…

- Presedintele Klaus Iohannis a fost intrebat, miercuri, ce va face in cazul in care Curtea Constitutionala (CCR) decide ca exista un conflict Guvern-Presedinte in privinta revocarii sefei DNA, el raspunzand ca va astepta motivatia, o va citi si va actiona in consecinta. ”Indiferent ce va decide Curtea,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat joi, in fata judecatorilor Curtii Constitutionale, ca refuzul presedintelui Klaus Iohannis de a o revoca din functie pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, motivat prin lipsa oportunitatii politice, este de natura sa creeze un blocaj institutional. Mai mult,…

- "Cred ca sesizarea trebuie facuta. Ministrul Justitiei a anuntat ca Guvernul, subliniez, doamna prim-ministru va face aceasta sesizare, lucru care, dupa parerea mea se impune in situatia data de refuz a presedintelui Romaniei de a semna revocarea procurorului sef al DNA", a afirmat Tariceanu la Parlament,…

- Presedintele Klaus Iohannis va sustine luni, la ora 18,00, o declaratie de presa, la Palatul Cotroceni, a anuntat Administratia Prezidentiala. Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a anunţat, în 22 februarie, că va declanşa procedura de revocare din funcţie a procurorului-şef…

- "M-am ferit tot timpul sa spun eu Curtii Constitutionale cum sa judece si sa spun dupa ce a decis ceva Curtea sa spun eu cum trebuia sa judece. Dar deciziile CCR trebuie sa fie respectate de toti, in primul rand de cel care prin Constitutie este garantul respectarii Constitutiei", a declarat Liviu…