- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat ca discutia despre OUG privind revizuirea sentintelor date pe protocoale continua, insa vor fi avute in vedere prevederile unei decizii CCR care arata ca nu poate fi infiintata o cale de atac impotriva unei decizii definitive.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a catalogat, duminica seara, propunerea lui Tudorel Toader de a avansa o ordonanța de urgența pentru revizuirea sentințelor bazate pe protocoale și interceptari ilegale ca fiind o idee foarte buna, precizand ca trebuie vazut daca o astfel de OUG este și eficienta.

- O Ordonanța de Urgența pentru revizuirea sentințelor date pe protocoale și interceptari ilegale ar fi o soluție legislativa care sa deschida calea eliminarii oricarei suspiciuni cu privire la procese comandate, susține senatorul PSD Șerban Nicolae.

- Secretarul general ajunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat pentru News.ro ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, este un profesionist desavarsit, iar prin adoptarea unei Ordonante de urgenta pentru revizuirea sentintelor date in baza protocoalelor cu SRI sau a interceptarilor ilegale, acesta “incearca…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, miercuri seara, la Antena 3, ca va propune premierului adoptarea unei Ordonante de Urgenta prin care persoanele care cred ca au fost condamnate in baza interceptarilor ilegale sau a protocoalelor cu SRI sa poata cere revizuirea sentintei. El a spus ca…

- Ministrul Justitiei a anuntat, miercuri seara, ca-i va propune premierului adoptarea unei ordonante de urgenta pentru revizuirea sentintelor date pe protocoale sau interceptari ilegale, Tudorel Toader precizand ca va face aceasta propunere intr-un timp scurt, "dupa terminarea concediilor".

- Unul dintre secretarii de stat de la Ministerul Justitiei, condus de Tudorel Toader, este si judecator, ceea ce incalca anumite decizii ale CCR. Este vorba despre secretarul de stat Mariana Mot, judecator la Curtea de Apel Craiova si care a fost detasata la minister in ianuarie 2017, in timpul…

- In motivarea necesitatii acestei OUG se invoca urmatoarele argumente: necesitatea sprijinirii educatiei, a cresterii calitatii sistemului de invatamant, a asigurarii derularii in conditii normale a procesului de invatamant; decizia CCR in cazul legii de adoptare a OUG privind Editura Didactica, faptul…