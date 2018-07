Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat luni ca procurorul general Augustin Lazar l-a consultat inainte de a o numi pe Anca Jurma in functia de procuror sef interimar al DNA.



Toader a fost intrebat luni de jurnalisti, inainte de a intra in sediul MJ, ce parere are despre intalnirea pe care Anca Jurma a avut-o recent cu ambasadorul SUA, Hans Klemm.



"Cred ca ar trebui sa intrebati ierarhic. Doamna procuror Anca Jurma, pe care o cunosc, ca sa va spun, intr-o discutie cu procurorul general, cand a propus-o ca interimar, in prealabil m-a consultat, m-a intrebat, i-am…