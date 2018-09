Investiţii pentru o Timişoară sănătoasă

Domeniul sănătăţii rămâne o prioritate a actualei guvernări şi, din fericire, Timişoara este pe "reţeta" care se eliberează acum la Bucureşti. The post Investiţii pentru o Timişoară sănătoasă appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]