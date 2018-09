Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii care doresc sa participe la selectia pentru ocuparea unei functii de conducere in cadrul Parchetului General, DNA si DIICOT isi mai pot depune candidaturile luni. Pe 10 august, Ministerul Justitiei anunta demararea selectiei procurorilor in vederea numirii in opt functii vacante…

- Ministerul Justitiei lanseaza selectia pentru 8 functii de conducere Ministrul Justiției, Tudorel Toader (stânga) și deputatul Eugen Nicolicea (dreapta). Foto: Agerpres. Ministerul Justitiei lanseaza procedura de selectie pentru ocuparea a opt functii vacante de conducere din Parchetul…

- DNA a transmis, intr-un comunicat de presa, situația delegarilor la aceasta structura, menționand ca toți procurorii delegați pe funcții de execuție și pe funcții de conducere indeplinesc condițiile legale.Astfel, DNA anunța ca: 1. Numarul procurorilor delegați la DNA de la alte parchete…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, spune ca sunt valorosi toti procurorii care si-au depus candidatura la selectia organizata pentru functia de procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie. "La momentul acesta (in jurul orei 16,30 - n.r.) sau acum zece minute, erau patru pe care ii stiti. La ora…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, luni, ca nu au existat pana acum candidaturi pentru conducerea DNA pentru ca unii dintre procurori considera ca numirea se va face tot in baza unor intelegeri politice si, de asemenea, ei cunosc foarte bine realitatea de la DNA, unde e nevoie de multa…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat, dupa intalnirea cu premierul Viorica Dancila, ca a informat-o pe aceasta despre masurile pentru preluarea președinția JAI și despre discuțiile din cadrul reuniunii de saptamana trecuta.„Sa nu vorbim despre situații ipotetice, nu avem așa ceva…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, intrebat la Suceava despre reacția ministrului de Interne, Carmen Dan, la decizia de condamnare a lui Liviu Dragnea, a spus ca toți trebuie sa iși respecte limitele de competența constituționala.