Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, afirma ca procurorul general “se afla intr-o grava eroare, plasand justitia, una dintre cele trei puteri, in afara puterilor statului, deasupra acestora”. El spune ca, daca una dintre cele trei puteri isi incalca limitele constitutionale, CCR solutioneaza conflictele…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, duminica seara, ca sistemul judiciar din Romania se afla intr-un moment in care ies la suprafata deficientele majore in functionarea acestuia, amintind ca in urma cu peste un an a spus

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, ii raspunde procurorului general Augustin Lazar si precizeaza ca se afla intr-o „grava eroare”, deoarece prin mesajul sau transmis magistratilor care au protestat la Curtea de Apel Bucuresti plaseaza justitia in afara puterilor statului sau chiar deasupra lor.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, afirma ca procurorul general "se afla intr-o grava eroare, plasand justitia, una dintre cele trei puteri, in afara puterilor statului, deasupra acestora".

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, ii raspunde procurorului general Augustin Lazar si precizeaza ca se afla intr-o „grava eroare”, deoarece prin mesajul sau transmis magistratilor care au protestat la Curtea de Apel Bucuresti plaseaza justitia in afara puterilor statului sau chiar deasupra lor.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat marti seara, la Antena 3, ca a solicitat Consiliului Superior al Magistraturii sa precizeze daca in ultimii trei ani a existat vreo evaluare a procurorului general Augustin Lazar. Solicitarea vine in contextul in care ministrul realizeaza propria evaluare…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, sambata, pe Facebook, ca declanseaza procedura legala pentru evaluarea activitatii manageriale desfasurata de catre procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Augustin Lazar.

- "Cu domnul Lazar ma cunosc de multa vreme, dinainte sa fie procuror general si eu ministru al Justitiei. E adevarat ca in epoca aceea colaboram pe linie academica, astazi sau de cand este procuror general si eu ministru colaboram institutional, in cadrul autoritatii judiciare. Colaboram institutional.…