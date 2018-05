Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, sambata, la Sinaia, ca articolul 132 din Constitutie prevede ca procurorii 'isi desfasoara activitatea sunt autoritatea ministrului Justitiei', insa acestia au uitat de acest articol. Intrebat cum le raspunde celor care spun ca, prin modificarile propuse la legile justitiei, ministrul Justitiei capata o putere mult prea mare, Toader a spus ca exista un articol in Constitutie de care procurorii 'au uitat', iar modificarile aduse pun in lege aceasta prevedere. "Am facut de multe ori referire la articolul 132 din Constitutie care spune…