In cadrul unei prime reactii pe care ministrul Justitiei a exprimat-o, pe marginea intentiei anuntate de presedintele Iohannis – de a se adresa CCR-ului, dar si de a sesiza Comisia de la Venetia, pe Legile Justitiei – oficialul guvernamental a lasat sa se inteleaga ca se astepta ca seful statului sa se adreseze CCR-ului. Cand […] Toader: Pentru mine, era previzibil ca va sesiza CCR. Ramane sa motiveze sesizarea is a post from: Ziarul National