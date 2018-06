Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, se va intalni, luni, la Bucuresti, cu delegatia Comisiei de la Venetia, cu care va discuta despre Legile justitiei si codurile penale modificate, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Prim-ministrul Viorica Dancila a participat, marti, la un dejun de lucru cu sefii de misiuni diplomatice din statele membre ale Uniunii Europene (HOMS) acreditati la Bucuresti, se arata intr-un comunicat al Guvernului remis AGERPRES. Potrivit sursei citate, la intrevedere au mai fost prezenti…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat miercuri ca va sesiza Curtea Constitutionala si Comisia de la Venetia pe pachetul de legi ale Justitiei, informeaza Mediafax. “Constat chiar de la inceput ca ele (n.r.: legile Justitiei) nu sunt deplin adecvate nici cadrului ...

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a anuntat miercuri, într-un mesaj pe Facebook, ca a semnat un memorandum adresat Guvernului prin care solicita autorizarea publicarii Raportului GRECO, care are ca tema modificarile aduse legilor justitiei.

- PNL ii solicita ministrului Justitiei, Tudorel Toader, sa publice de urgenta raportul GRECO pe legile justitiei, a declarat, miercuri, senatorul Alina Gorghiu, afirmand ca liberalii vor solicita printr-o scrisoare Adunarii Parlamentare si PPE sesizarea Comisiei de la Venetia pe legile justitiei.

- Senatorii USR au protestat, luni, la finalul sedintei in care au fost adoptate legile Justitiei, cu regulamentul Senatului in mana si cu pancarte galbene sub forma unei palme inscriptionate...

- Cele trei legi ale justiției - Legea 303/2004, legea 304/2004 și legea 317/2004, adoptate in decembrie anul trecut, modificate ca urmare a unor decizii de neconstituționalitate, au fost adoptate luni seara de plenul Senatului, for decizional. Ele vor merge la promulgare, insa cei de la PNL au anunțat…

- PNL a anuntat luni, dupa raportul final dat de comisia speciala care a modificat legile justitiei, ca le va ataca din nou la Curtea Constitutionala, acuzand ca sedinta comisiei a fost „sub imperiul grabei si al superficialitatii”, transmite News.ro . „Sedinta comisiei speciale de astazi a fost, de asemenea,…