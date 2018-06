In asteptarea publicarii motivarii deciziei luate de Curtea Constitutionala in cazul sesizarii depuse dinspre Guvern, dupa ce seful statului a respins propunerea ministrului Justitiei cu privire la revocarea procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Tudorel Toader a raspuns unei intrebari care i-a preocupat pe multi in aceste zile. Si anume “de cand apare obligatia presedintelui de a […] Toader: nu cred ca presedintele va da romanilor un exemplu de nerespectare a legii fundamentale is a post from: Ziarul National