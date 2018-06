Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a comentat, vineri, la Iasi, sentinta Inaltei Curti de Casatie si Justitie in cazul presedintelui PSD, Liviu Dragnea, aratand ca "multi sunt condamnati in prima instanta si dupa aceea achitati".



Ministrul a spus, raspunzand presei, ca, din punct de vedere juridic, "multi sunt condamnati in prima instanta si, dupa aceea, achitati sau sunt achitati si, dupa aceea, in apel, sunt condamnati", adaugand ca nu doreste sa comenteze politic subiectul.



"Toti se afla in apel si exista ceea ce toata lumea stie: prezumtia de nevinovatie. E adevarat…