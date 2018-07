Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei precizeaza ca a elaborat doua proiecte de modificare a codurilor, unul in acord cu deciziile CCR, celalalt pentru transpunerea directivelor referitoare la confiscarea extinsa si prezumtia de nevinovatie. Toader arata ca membrii Comisiei speciale au promovat alte doua initiative.

- Comisia parlamentara speciala este in masura sa raspunda in ceea ce priveste modificarile Codului penal, a declarat, luni, ministrul Justitiei, Tudorel Toader. "Nu este noul Cod penal, este Codul penal din 2014, care are modificari. Cu privire la acest Cod penal a carui modificare se preconizeaza, adica…

- Comisia speciala pentru legile justitiei a aprobat, joi, modificarile la Codul de procedura penala. Proiectul de modificare a Codului de procedura penala a fost aprobat cu 15 voturi "pentru" si 3 "impotriva" si urmeaza sa intre in dezbaterea Senatului ca prima Camera sesizata. AGERPRES/(AS…

- Comisia speciala pentru legile justitiei, condusa de Florin Iordache, se va reuni marti, de la ora 15.00, pentru a continua dezbaterile pe modificarea Codului penal, a Codului de procedura penala, dar si a Codului de procedura civila.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat sambata, la Sinaia, referindu-se la modificarea Codului penal (Cp) si a Codului de procedura penala (Cpp), ca ministerul isi va sustine punctul de vedere, acolo unde sunt diferente dintre proiectul initial si cel elaborat de comisia speciala. "Anul trecut,…

- "Personal, cand eram judecator la Curte am participat la pronuntarea multor decizii de neconstitutionalitate privind reglementarea institutiei numita Camera preliminara. Camera preliminara creeaza multe incompatibilitati, care sub multe aspecte a fost declarata neconstitutionala si care nu si-a atins…

- Comisia speciala pentru legile justitiei, condusa de Florin Iordache, se reuneste, miercuri, pentru a dezbate modificarea Codului penal, a Codului de procedura penala, dar si a Codului de procedura civila, sedinta fiind programata sa inceapa la ora 12.00, noteaza Mediafax. Potrivit ordinii de zi, dupa…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, vineri, ca in cursul acestei zile a primit proiectele de modificare a Codurilor penale, iar pana miercuri, cel tarziu, Ministerul Justitiei va transmite comisiei parlamentare speciale un punct de vedere, transmite News.ro . “De la Ministerul Justitiei…