- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader s-a intalnit, luni, cu ministrul Justitiei din Serbia, Nela Kuburovic, cu care a discutat despre cooperarea celor doua ministere si sprijinirea Serbiei in procesul de aderare la Uniunea Europeana. Kuburovic a mentionat ca si in Serbia au loc modificari legislative…

- Traian Basescu solicita desecretizarera protocoalelor semnate de SRI, considerand ca avand in vedere presiunea publica, trebuie asumat acest risc. Senatorul PMP Traian Basescu considera ca protocoalele semnate de SRI trebuiesc desecretizate, data fiind presiunea publica, precizand ca CSAT nu are ce…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader a lansat in cadrul sedintei CSM un atac voalat la adresa procurorului general, Augustin Lazar, dar si la adresa sefei DNA, Laura Codruta Kovesi.El sustine ca sefii institutiilor sunt obligati sa ii transmita un raport pana la finalul lunii februarie si ii someaza…

- Presedintele Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania (UNCJR), Marian Oprisan, a declarat ieri, la finalul Adunarii Generale a UNCJR, in legatura cu raportul privind activitatea DNA, ca asteapta de la ministrul Justitiei sa-si faca datoria, „asa cum trebuie sa si-o faca…

- Scene incredibile la conferinta de presa a lui Tudorel Toader. Ministrul Justitiei a fost intrerupt dupa aproape 45 de minute de jurnalisti. Acestia s-au enervat de discursul lung al acestuia si au incercat sa-k intrerupa in repetate randuri. Chiar si intrerupt, Toader a continuat sa-si sustina discursul…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a avut prima reacție in scandalul urmat de uimitoarele dezvaluiri ale ale fostului deputat Vlad Cosma. El a a prezentat inregistrari cu procurorii Mircea Negulescu si Lucian Onea, de la DNA Ploiesti, care i-ar fi cerut sa fabrice si sa planteze probe. Dupa…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, luni, ca ii va cere ministrului Justitiei, Tudorel Toader, sa vina urgent in tara, avand in vedere ultimele informatii din spatiul public, care cer prezenta acestuia la Bucuresti. ”Il voi chema cat de repede posibil sa vina in Romania. Avand in vedere ultimele informatii…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, face vineri dimineața doua precizari importante dupa ce premierul danez Lars Lokke Rasmussen a cerut un sistem mai sever cu statele care nu isi indeplinesc obligatiile in ceea ce priveste drepturile omului.„1. In Romania sunt penitenciare/ pavilioane care…