Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat ca discutiile cu delegatia Comisiei de la Venetia vor viza Legile Justitiei, modificarile aduse Codurilor penale, transpunerea directivelor europene in legislatia romaneasca, dar si punerea in acord a unor acte normative cu deciziile Curtii Constitutionale.



"Evident, se va discuta pe Legile Justitiei, se va discuta pe modificarile la Coduri penale, procedura penala, probabil transpunerea directivelor, punerea in acord cu deciziile Curtii Constitutionale", a afirmat Toader luni, inainte de intalnirea cu delegatia Comisiei de la Venetia…