Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a anunțat printr-o postare pe Facebook ca au fost inregistrate, pana in prezent, patru candidaturi pentru funcția de judecator la Tribunalul Uniunii Europene, termenul limita de depunere a dosarelor fiind 24 august. Interviurile vor avea loc in luna septembrie.„Pana…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, anunta ca pana acum au fost depuse patru candidaturi pentru postul de judecator la Tribunalul Uniunii Europene. Candidaturile pot fi depuse pana in 24 august, iar interviurile cu comisia de evaluare prezidata de ministrul Justitiei vor avea loc in perioada 11…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat printr-o postare pe Facebook ca au fost inregistrate, pana in prezent, patru candidaturi pentru functia de judecator la Tribunalul Uniunii Europene, termenul limita de depunere a dosarelor fiind 24 august. Interviurile vor avea loc in luna septembrie.

- Tudorel Toader se astepta la mai multi candidati pentru sefia DNA. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat luni, 23 iulie, ca se astepta la mai multi candidati pentru functia de procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), pentru ca procurorii cunosc cel mai bine „nevoia de reformare…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, va vizita vineri Curtea de Apel si Penitenciarul din Iasi pentru identificarea unei posibile locatii de amplasare a arhivei aferente instantelor si parchetelor arondate celor doua institutii.Este oficial! Se vinde o cunoscuta BANCA din Romania "Astazi,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, anunta ca pe data de 24 mai a inceput al doilea mandat de membru titulat al Comisiei de la Venetia. Anuntul vine chiar in perioada in care o delegatiei a Comisiei de la Venetia se afla in Romania pentru discutii pe tema legilor justitiei."24 mai 2018 -…

- Protest in Piața Victoriei, pe 30 mai 2018. Oamenii au anunțat pe rețelele de socializare ca vor ieși in strada, miercuri seara, in semn de protest dupa decizia luata de CCR, privind revocarea șefei DNA. UPDATE ora 20:10. Numarul protestatarilor a ajuns la circa 1.000. Ei scandeaza “CCR, ciuma roșie!”…

- Protest in Piața Victoriei, pe 30 mai 2018. Oamenii au anunțat pe rețelele de socializare ca vor ieși in strada, miercuri seara, in semn de protest dupa decizia luata de CCR, privind revocarea șefei DNA. UPDATE ora 19:05. La aceasta ora, circa 200 de persoane se afla in Piața Victoriei, in fața Guvernului.…