„Decizia de demarare a procedurii de evaluare a procurorului general nu a venit nici din senin, nici din circumstantial. Eu am observat de-a lungul timpului, si probabil ati observat si dumneavoastra, cum Ministerul Public s-a indepartat treptat de la rolul constitutional pe care-l are. Eu am observat cum activitatea ministerului s-a indepartat progresiv de la rolul de garantare a drepturilor si libertatilor cetatenesti. Criteriile sunt cele din lege. Voi face evaluarea. In maximum 30 de zile voi prezenta public rezultatele. Eu nu as spune acum ca vor fi negative sau pozitive. Ca si in precedent,…