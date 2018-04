Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat, luni, ca a realizat un draft al sesizarii catre Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) dupa refuzul presedintelui Klaus Iohannis de a o revoca din functie pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, insa forma finala a acesteia va cuprinde si o parte din raportul…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat, luni, ca a realizat un draft al sesizarii catre Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) dupa refuzul presedintelui Klaus Iohannis de a o revoca din functie pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, insa forma finala a acesteia va cuprinde si o parte din raportul…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, luni dimineata, ca in functie de ce va discuta in cursul zilei cu premierul Viorica Dancila referitor la sesizarea CCR pe refuzul presedintelui de a o revoca pe Kovesi, vor prelua, daca este cazul, si propuneri si sugestii.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, urmeaza sa se intalneasca astazi cu premierul Viorica Dancila pentru a stabili forma sesizarii la Curtea Constitutionala (CCR) a refuzului presedintelui Klaus Iohannis de revocare a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, urmeaza sa se intalneasca astazi cu premierul Viorica Dancila pentru a stabili forma sesizarii la Curtea Constitutionala (CCR) a refuzului presedintelui Klaus Iohannis de revocare a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat miercuri ca premierul Viorica Dancila este de acord cu sesizarea la Curtea Constitutionala referitoare la refuzul presedintelui de a revoca pe sefa DNA Laura Codruta Kovesi, urmand ca luni acest demers sa fie...

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat miercuri ca premierul Viorica Dancila este de acord cu sesizarea la Curtea Constitutionala referitoare la refuzul presedintelui de a revoca pe sefa DNA Laura Codruta Kovesi, urmand ca luni acest demers sa fie facut. "Am vorbit cu doamna premier…

- PSD nu ia in calcul suspendarea din functie a presedintelui Klaus Iohannis, in cazul in care seful statului va refuza revocarea procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat luni presedintele formatiunii, Liviu Dragnea. "Sub nicio forma nu luam in calcul suspendarea presedintelui Romaniei.…