Procurorii nu au coborat sub pragul de 1.400-1.500 de lei cand au trimis un inculpat in judecata si concluzia a fost ca pragul rezonabil sa fie acela echivalent al unui salariu minim brut pe economie, a explicat Tudorel Toader, la Digi 24, cum s-a ajuns la propunerea inaintata in acest sens Comisiei speciale pentru legile justitiei referitor la abuzul in serviciu.



"Am cerut de la Ministerul Public o situatie statistica - am intrebat procurorul general, sa ne dea in scris practica pe care o promoveaza atunci cand trimit un inculpat in judecata pentru abuz -, la ce nivel minim se raporteaza.…