Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat ca Ordonanța 6 din 2016, cea care a stat la baza protocolului incheiat in același an intre PICCJ și SRI, a fost avizat de CSAT și de Serviciul de Informații, aspect pe care, spune el, nu l-a mai intalnit pana in prezent.„Ordonanța care a permis…

- Tudorel Toader a declarat ca exista in Camera Deputaților un proiect prin care se analizeaza Ordonanța 6 din 2016, care a stat la baza incheierii protocolului din același an, intre PICCJ și SRI, iar daca actul normativ va fi respins, se poate ca toate probele din dosare sa fie revizuite.„In…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat ca Tudorel Toader incearca sa gaseasca cea mai buna solutie pentru combaterea efectelor protocoalelor secrete, sustinand ca e nevoie, pe termen lung, de o comisie formata din experti interni si internationali pentru revizuirea legislatiei.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, vine cu precizari dupa ce a fost criticat pentru promovarea unei ordonante de urgenta de modificare a Legii 317/2004, care stabileste interimatul la Inspectia Judiciara. Ordonanta a fost adoptata miercuri in sedinta de Guvern, desi avizul CSM nu a fost dat inca.…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, ca va propune premierului adoptarea unei Ordonante de Urgenta prin care persoanele care cred ca au fost condamnate in baza interceptarilor sau a protocoalelor cu SRI sa poata cere revizuirea sentintei. El a spus ca o astfel de ordonanta va fi data “intr-un…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, miercuri seara, la Antena 3, ca va propune premierului adoptarea unei Ordonante de Urgenta prin care persoanele care cred ca au fost condamnate in baza interceptarilor ilegale sau a protocoalelor cu SRI sa poata cere revizuirea sentintei. El a spus ca…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat miercuri seara, la un posat tv, ca va propune in Guvern adoptarea unei ordonante de urgenta, care sa dea posibilitatea celor care au fost condamnati ‘pe nedrept’, in baza protocoalelor secrete sau a unor ...

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a sustinut, luni, intrebat despre o posibila Ordonanta de Urgenta a Guvernului pentru modificarea Codurilor penale, ca nu stie nimic pentru ca a fost plecat din Bucuresti cateva zile. “Nu a facut nimeni cu mine o astfel de dezbatere. Daca voi fi solicitat, atunci…