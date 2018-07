Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, afirma ca este o intarziere in respectarea deciziei Curtii Constitutionale in cazul revocarii procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, dar isi exprima convingerea ca presedintele Klaus Iohannis va respecta aceasta decizie.



"Orice decizie produce efecte generale obligatorii de la momentul publicarii in Monitorul Oficial. (...) Nu avem decizie care sa produca efecte peste 15 zile, 30 de zile - cum au spus unii - 45 de zile, dupa cum nu avem decizii care sa produca efecte dupa ce intelegem noi despre ce e vorba acolo. Daca ne este greu sa intelegem…