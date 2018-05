Tudorel Toader, ministrul Justitiei, afirma ca ministerul a finalizat proiectul de lege pentru transpunerea Directivei europene privind prezumtia de nevinovatie in luna iulie 2017 si l-a trimis la Guvern, dupa care proiectul a fost aprobat de Executiv si trimis Senatului, iar apoi a fost trimis Camerei Deputatilor. Ministrul mai spune ca proiectul a fost trimis de catre Camera Deputatilor spre dezbatere in Comisia speciala, iar aceasta a fost contestata ulterior la CCR de opozitie. El precizeaza ca Directiva trebuie transpusa in legislatia nationala pana la momentul in care Comisia Europeana…