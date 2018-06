Toader, dupa publicarea motivarii deciziei CCR: “A castigat, daca vreti, statul de drept”

Procesiune la Canal, in Duminica Sfintilor Romani

In data de 10 iunie, Biserica Ortodoxa Romana se va afla in duminica a doua dupa Rusalii, numita si "a Sfintilor Romani", in care este hramul manastirii din apropierea localitatii Galesu.Cu acest prilej, va avea loc procesiunea "Calea marturisitorilor romani", pe o distanta de 5 km. Va incepe de la Monumentul… [citeste mai departe]