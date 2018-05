Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a declarat, joi, la Consiliul Superior al Magistraturii, ca nu exista decizie a Curții Constituționale a Romaniei (CCR) care sa nu produca efecte si sa nu fie respectata. Tudorel Toader a precizat ca se asteapta considerentele care au stat la baza hotararii CCR privind…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a declarat, joi, ca nu exista decizie a Curtii Constitutionale (CCR) care sa nu fie respectata de orice persoana fizica sau autoritate. El a spus insa ca, pana la publicarea in Monitorul Oficial a deciziei CCR privind revocarea sefei DNA, este bine sa ramana in rezerva,…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a declarat, joi, la sosirea la CSM, ca nu exista decizie a Curtii Constitutionale (CCR) care sa nu fie respectata de orice persoana fizica sau autoritate. El a spus insa ca, pana la publicarea in Monitorul Oficial a deciziei CCR privind revocarea sefei DNA, este…

- Tudorel Toader, ministrul Justitiei, anticipeaza modul in care va actiona presedintele Iohannis dupa decizia CCR care il obliga sa semneze decretul de revocare a sefei DNA."Ma astept sa o respecte. Noi avem un comunicat care nu produce efecte. Efect juridic se va produce din momentul in care…

- Curtea Constituționala arata, în comunicatul oficial privind decizia de existența a conflictului instituțional între președinte și ministrul Justiției, ca șeful statului urmeaza sa emita decretul de revocare din funcție a procurorului-șef al Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța…

- In conflictul dintre Guvern si presedintele Klaus Iohannis, privind revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, consilierul prezidential Simina Tanasescu a aratat, in fata Curtii Constitutionale, ca Tudorel Toader una spunea ca judecator CCR, in 2008, si cu totul alta sustine acum, ca ministru al Justitiei

- Tudorel Toader, ministrul Justitiei, are o prima reactie la gestul presedintelui Klaus Iohannis de a trimie Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara. Toader nu comenteaza deocamdata continutul sesizari, ci…

- ”Partea romana si-a indeplinit obligatiile de transfer a tuturor documentelor necesare si a celor suplimentare solicitate. Nici ministrul Justitiei din Romania, nici instantele de judecata din Romania nu pot interveni, nu pot genera masuri de accelerare a solutionarii cauzei de catre instanta competenta…