Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat joi, pentru MEDIAFAX, in contextul propunerii procurorilor CSM privind numirea sau revocarea șefilor de parchete, ca legile justiției sunt deja adoptate.„Este de lege ferenda! Legile sunt deja adoptate!”, a spus Tudorel Toader, pentru MEDIAFAX.…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat sesizarea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, si a lui Florin Iordache, presedintele Comisiei speciale comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru sistematizarea, unificarea si asigurarea stabilitatii legislative in domeniul…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat sesizarea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, si a lui Florin Iordache, presedintele Comisiei speciale comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru sistematizarea, unificarea si asigurarea stabilitatii legislative in…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, afirma, in replica la afirmatiile presedintelui Klaus Iohannis, ca nu trebuie sa se confunde independenta procurorilor in instrumentarea cauzelor cu faptul ca acestia isi desfasoara activitatea sub autoritatea ministrului Justitiei. ''A nu se confunda independenta…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, le raspunde, sambata, procurorilor Parchetului Judecatoriei Brasov, care au cerut suspendarea oricaror decizii din partea Curtii Constitutionale sau din partea celorlalti factori implicati in procesul legislativ cu privire la legile justitiei pana la emiterea avizului…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de afirmatiile ministrului Justitiei, Tudorel Toader, privind existenta represiunii nedrepte in cazurile in care a fost luata masura arestarii preventive, dar ulterior a fost dispusa solutia achitarii, in contextul anuntului…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a venit in Senat, la Ora Guvernului, invitat fiind de grupul PNL. In cadrul dezbaterilor, Tudorel Toader a fost intrebat de ce nu a sesizat Comisia de la Veneția pe Legile justiției, insa a ținut sa precizeze ca in conformitate cu procedura el nu are acest drept.”Am…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a avut luni o intrevedere cu reprezentanti ai Bancii Mondiale, pentru a discuta despre implementarea proiectului "Imbunatatirea Serviciilor Judiciare". Potrivit unui comunicat al MJ, in cadrul proiectului "Imbunatatirea Serviciilor Judiciare", a fost…