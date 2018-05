Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat sambata, la Sinaia, referindu-se la modificarea Codului penal (Cp) si a Codului de procedura penala (Cpp), ca ministerul isi va sustine punctul de vedere, acolo unde sunt diferente dintre proiectul initial si cel elaborat de comisia speciala. "Anul trecut, de la Ministerul Justitiei au fost elaborate si au plecat proiecte de lege pentru modificarea Codului penal si Codului de procedura penala, in sensul punerii de acord cu deciziile CCR, cele de admitere sau interpretative, in sensul transpunerii directivei privind confiscarea extinsa in Codul penal,…