Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana deruleaza in aceste zile un nou control in cadrul Mecanismului de Cooperare si de Verificare (MCV), ministrul Justitiei, Tudorel Toader, spunand ca a fost facut un raport de progres, iar autoritatile sunt pregatite. El a spus ca in momentul in care a fost declansat acest mecanism Romania…

- Lupta anticorupție și sistemul judiciar sunt importante pentru mediul de afaceri, iar Comisia Europeana monitorieaza, in cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare pe Justiție (MCV), modificarile operate de Parlament, luni seara, asupra Codului de procedura penala, a declarat, miercuri, la București,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat vineri ca in redactarea numeroaselor rapoarte din ultimii 11 ani privind Mecanismul de Cooperare si Verificare, Comisia Europeana s-a bazat aproape exclusiv pe imaginea deformata ce i-a fost furnizata de institutiile de forta ale statului…

- O noua misiune de evaluare a Romaniei, in cadrul MCV, vine in Romania in perioada 25- 27 iunie. Anunțul a fost facut de ministrul Justiției, Tudorel Toader, intr-o adresa transmisa Senatului. Președintele comisiei juridice din Senat, Robert Cazanciuc a fost desemnat sa participe la ședința comisiei…

- Reprezentanta Comisiei Europene in Romania a comunicat faptul ca urmatoarea misiune de evaluare din cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare va avea loc in perioada 25 – 27 iunie 2018, se arata intr-o adresa emisa de Ministerul Justitiei catre seful Senatului Romaniei, Calin Popescu Tariceanu.Citeste…

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader i-a spus presedintelui Comisiei pentru afaceri europene din Parlamentul german, Gunther Krichbaum, ca Romania a trecut printr-o reforma masiva, structurala a sistemului judiciar, discutiile dintre cei doi oficiali avand ca tema inclusiv legile Justitiei. Ministrul…

- "Nivelul de trai al romanilor a crescut constant dupa aderarea tarii la UE" Sefa Reprezentantei Comisiei Europene în România, Angela Cristea. Foto: Agerpres. Nivelul de trai al românilor a crescut constant dupa aderarea tarii la Uniunea Europeana în urma cu 11 ani, spune…

- Seful Senatului a comentat, in cadrul unei emisiuni la Antena 3, problema protocoalelor secrete. Calin Popescu Tariceanu sustine ca protocoalele trebuiau mentionate in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare instituit de Comisia Europeana. In acest sens, liderul ALDE sustine ca exista o anumita…