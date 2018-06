Stiri pe aceeasi tema

- Procedura de extradare din Serbia a lui Sebastian Ghita continua, nefiind afectata de decizia de achitare in cazul sau dispusa joi de instanta suprema, a declarat, vineri, ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Pe numele lui Sebastian Ghita, cercetat sau judecat in mai multe dosare penale, mai exista…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, susține ca nu exista niciun temei juridic pentru a retrage solicitarea de extradare formulata pe numele fostului deputat Sebastian Ghita, aflat în Serbia.

- Procedura de extradare din Serbia a lui Sebastian Ghita continua, nefiind afectata de decizia de achitare in cazul sau dispusa joi de instanta suprema, a declarat, vineri, ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Pe numele lui Sebastian Ghita, cercetat sau judecat in mai multe dosare penale, mai exista…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat vineri ca in prezent nu exista niciun temei juridic pentru a retrage solicitarea de extradare formulata pe numele fostului deputat Sebastian Ghita, aflat in Serbia. "In momentul la care vorbim, el se afla sub puterea unui mandat de arestare. Cererea de…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader a declarat, la Timisoara, ca statul roman se afla in procedura de extradare in cazurile Sebastian Ghita si Elena Udrea, ca in primul caz s-a facut cererea de extradare si s-au transmis completarile solicitate de Serbia, iar in cel de-al doilea caz ”nu a fost probat…

- Ministrul Justiției Tudorel Toader a spus, la Timișoara, ca in cazul Elenei Udrea nu exista dovada statutului de refugiat politic in Costa Rica, pe care aceasta il invoca și ca procedurile de extradare sunt in derulare. Elena Udrea a fost condamnata la șase ani de inchisoare cu executare…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a declarat, miercuri, referitor la cererea lui Sebastian Ghita de suspendare a extradarii, ca nu comenteaza ce “au comentat unii la televizor”. Toader a precizat ca un inculpat nu poarta dialog direct cu ministrul justitiei. “Nu poarta un inculpat dialog direct…

- Fostul deputat Sebastian Ghita a declarat, marti seara, la Romania TV ca i-a trimis ministrului Justitiei, Tudorel Toader, documentele si „dovezile“ pe care le-a strans ca probele folosite de DNA in dosarele sale sunt false, el spunand ca spera ca Tudorel Toader va cere "mai repede" suspendarea procedurii…