Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, luni, ca se astepta la mai multi candidati pentru functia de procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, adaugand ca procurorii cunosc cel mai bine "nevoia de reformare a DNA".



"Ma asteptam la mai multi candidati. Ei, procurorii, cunosc cel mai bine nevoia de reformare a DNA, nevoia de revenire la normalitate, nevoia de revenire a procurorilor si institutiei in ansamblul ei intr-un comportament de interpretare a normei juridice penale in parametri constitutionali", a spus Toader, la RTV.



In opinia sa, functia de procuror-sef…