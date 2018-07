Stiri pe aceeasi tema

- Niciun concurent pentru funcția de procuror-șef al DNA. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat joi, 19 iulie, ca pana in prezent nu s-a inscris nimeni la concursul pentru ocuparea functiei de procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA). Libertatea, o coperta de colecție: lista celor…

- Procurorul general Augustin Lazar ia in calcul posibilitatea de a o delega pe Laura Codruta Kovesi pe o functie din cadrul Ministerului Public, dupa ce Consiliul Superior al Magistraturii a decis miercuri ca fosta sefa a DNA sa isi continue activitatea la DIICOT Sibiu, unde a lucrat pana in anul 2006,…

- Sectia pentru procurori din CSM a decis ca Laura Codruta Kovesi sa-si continue activitatea ca simplu procuror la DIICOT Sibiu, incepand cu data 9.07.2018. Kovesi a lucrat la DIICOT Sibiu in perioada 2004-2006, inainte de a fi numita procuror general al Romaniei. Ministrul Justitiei, Tudorel…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, joi, pentru AGERPRES, in legatura cu propunerea CSM de schimbare a procedurii de numire si revocare a procurorilor sefi, ca legile Justitiei sunt deja adoptate. "Legile au fost deja adoptate!", este replica ministrului Tudorel Toader. Sectia pentru procurori…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a criticat marti, la Sectia pentru procurori a CSM, activitatea DIICOT, precizand ca in prezent sunt dosare in cadrul structurii de parchet care treneaza de 11 ani si ca ar vrea sa cunoasca si sumele cheltuite in anchete. „Am mai spus si o repet ca…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sustine ca presedintele va trebui sa semneze decretul de revocare din functie a sefei DNA in momentul in care decizia CCR va fi publicata in Monitorul Oficial si afirma ca nu poate fi organizat un referendum pe tema respectarii acestei decizii. In plus, Toader spune…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, cu privire la comunicatul emis de sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, ca si cei din CSM au libertatea de exprimare, asa cum o are si ministrul. Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii…