Toader despre avizul CSM privind numirea şefului DNA: Nu blochează procedura; îl consiliază pe decident Avizul consultativ al Sectiei de procurori a CSM nu blocheaza procedura de numire a sefului Directiei Nationale Anticoruptie, a afirmat joi ministrul Justitiei, Tudorel Toader, care considera ca punctul de vedere al acestui for il "consiliaza" pe decident pentru a lua cea mai buna decizie.



"Avizul consultativ, spune si denumirea lui, este consultativ. Sigur ca nu poate bloca procedura. Este un corp de experti - procurorii de la CSM - care prin punctul de vedere - avizul pe care il vor formula ajuta decidentul in luarea celei mai bune decizii. Vedem ce va fi pe data de 27 septembrie.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

