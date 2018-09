Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat marti ca in Anul Centenarului "legiuitorul ar putea fi generos" in ceea ce priveste amnistierea anumitor fapte. "In istoria dreptului penal au fost relativ multe acte de clementa referitoare la amnistie, referitoare eventual si la gratiere. De fiecare data legiuitorul (...) a prevazut conditiile amnistiei/gratierii, dar a prevazut si exceptiile, ca nu poti sa amnistiezi, gratiezi fapte grave, contra persoanei, faptele de violenta domestica, sunt valori care trebuie protejate in orice contest socio-economic si nu s-au bucurat de clementa legiuitorului.…