- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de afirmatiile ministrului Justitiei, Tudorel Toader, privind existenta represiunii nedrepte in cazurile in care a fost luata masura arestarii preventive, dar ulterior a fost dispusa solutia achitarii, in contextul anuntului…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii semnaleaza faptul ca afirmatiile ministrului Justitiei, Tudorel Toader, privind existenta represiunii nedrepte in cazurile in care a fost luata masura arestarii preventive, iar ulterior a fost dispusa achitarea, pot afecta independenta…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, considera ca argumentele din motivarea avizului negativ dat de Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii la propunerea sa de revocare a procurorului sef al DNA, reproduc „in oglinda” sustinerile Laurei Codruta Kovesi de la sedinta CSM la care…

- In contextul in care Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a admis recent solicitarea lui Daniel Horodniceanu de a reveni la DIICOT Iasi dupa incetarea mandatului de procuror-sef al acestei structuri, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a reactionat.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat vineri ca Daniel Horodniceanu trebuie sa se inscrie in procedura de selectie daca va mai dori un mandat la conducerea DIICOT. "Eu am vorbit recent cu domnul procuror Horodniceanu. Nu am abordat acest subiect, pentru ca daca va mai dori un mandat, calea…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a sustinut marti ca discursul procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, din sedinta CSM in care se discuta solicitarea de revocare a sa din functie poate fi convingator, daca este sustinut in fata celor care nu se pricep deloc. "Discursul dumneavoastra…

- Sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, va fi audiata marti la CSM Sefa Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, va fi audiata marti, la CSM, în cadrul procedurii declansate de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, de revocare a ei din functie. ''În întâmpinarea…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a confirmat, pentru AGERPRES, ca va participa marti la sedinta Sectiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii in care se va discuta solicitarea privind revocarea din functie a procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta…