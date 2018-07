Toader, declarație despre Lazăr. Șerban Nicolae, reacție Intrebat in cadrul interviului acordat DC News daca Augustin Lazar urmeaza sa fie supus evaluarii, ministrul justiției a spus ca „pentru fiecare dintre noi vine o vreme a evaluarii". In platoul Antena 3, a fost comentata declarația ministrului. „Domnul ministru face o evaluare din perspectiva persoanei care deține acea funcție, sub autoritatea careia iși desfașoara activitatea procurorii in Romania. Și atunci face o evaluare dincolo de ce aș putea face eu, strict ca om politic deranjat, fara niciun fel de discuție, am și precizat la momentele respective, de mai multe ieșiri publice ale… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

