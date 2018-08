Stiri pe aceeasi tema

- Tudorel Toader a spus ca, in lista de protocoale pe care le-a primit de la Parchetul General, se arata ca de la data intrarii in vigoare a Ordonantei 6 si pana la data semnarii documentului din 2016 au trecut noua luni, intrebandu-se, retoric, cum ar fi functionat justitia fara protocoale.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, si-a exprimat "o nedumerire personala", intr-o conferinta de presa, referitor la faptul ca la Parchetul General au fost inregistrate, in 2016, in aceeasi zi, doua protocoale de colaborare cu SRI, care au continuturi si numere de articole diferite. "S-a…

- Augustin Lazar anunța ca va prezenta corespondența legata de protocoalele cu SRI, intr-o declarație de presa pe care o va susține luni, in jurul pranzului. „In jurul pranzului vom avea o declarație de presa”, le-a spus Augustin Lazar jurnaliștilor, luni, la Parchetul General. Procurorul general al Romaniei…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, califica drept ”incurajator” anuntul ministrului Justitiei, Tudorel Toader, privind evaluarea manageriala a procurorului general, Augustin Lazar, liderul ALDE sustinand ca ”nivelul de infiltrare a statului paralel in justitia din Romania este de netolerat”.”Declaratia…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, marti ca, dupa ce vor intra in vigoare modificarile la Codul de procedura penala, "orice roman care va avea sentimentul ca a fost condamnat pe baza unor probe nelegale, de tipul interceptarilor, gen protocoale, va putea solicita revizuirea".

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a sustinut, luni, intrebat despre o posibila Ordonanta de Urgenta a Guvernului pentru modificarea Codurilor penale, ca nu stie nimic pentru ca a fost plecat din Bucuresti cateva zile. “Nu a facut nimeni cu mine o astfel de dezbatere. Daca voi fi solicitat, atunci…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, miercuri seara, ca va solicita Inspectiei Judiciare (IJ) o situatie a vechimii cauzelor aflate pe rolul urmaririi penale, precizand ca va prezenta in Parlament raportul de activitate al Ministerului Public (MP). "De la Inspectia Judiciara voi solicita…

