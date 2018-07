Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei Romane, Tudorel Toader, nu este de acord cu niciunul dintre cei patru candidati pentru functia de procuror-sef DNA, procedura urmand a fi reluata, potrivit unui anunt al ministerului Justitiei.

- Mirel Radoi l-a criticat din nou pe Gigi Becali: ”Duce echipa spre faliment!”. Mirel Radoi nu-l iarta pe nașul Gigi Becali și, de cate ori are ocazia, il „ințeapa” . Mirel Radoi este acum director sportiv al naționalei de tineret a Romaniei, calitate in care a vorbit despre stagnea lui Florinel Coman.…

- Echipa naționala de handbal masculin a Romaniei va evolua maine, incepand cu ora 21:30, la Skopje, contra Macedoniei, in manșa tur a barajului de calificare la Campionatul Mondial de handbal din 2019. Read More...

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, miercuri, ca procedura de extradare din Costa Rica in cazul Elenei Udrea este posibila, chiar daca Romania nu are un tratat bilateral in acest sens. ”Extradarea este posibila chiar daca nu avem un tratat bilateral cu Republica Costa Rica. (…) Este necesar…

- La ce se refera Decizia CCR din 30 mai 2018? Ministrul Justiției ceruse revocarea procurorului-șef al DNA pe motive manageriale. CSM a avizat negativ aceasta solicitare, considerand ca argumentele invocate nu se susțin. Președintele Romaniei a respins propunerea pe motiv ca motivele invocate…

- Comisia Europeana a declansat procedura de infringement impotriva Romaniei pe Directiva UE privind prezumtia de nevinovatie si a dreptului de a fi prezent la proces in cadrul procedurilor penale, care trebuia sa fie implementata pana in luna aprilie 2018. Autoritatile de la Bucuresti au…

- Grupul Statelor impotriva Corupției din cadrul Consiliului Europei (GRECO) i-a raspuns ministrului Justiției, Tudorel Toader, dupa ce acesta a declarat, miercuri, in plenul Senatului, ca raportul privind Romania este unul orientativ și nu poate impune reguli legiuitorului roman.Tudorel Toader…

- CCR va dezbate, astazi, sesizarea Guvernului cu privire la existenta unui conflict intre Executiv si Presedintie, in urma refuzului lui Klaus Iohannis de a-l revoca din functie pe procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, la sedinta anuntandu-si prezenta si Tudorel Toader.