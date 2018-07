Comisia parlamentara speciala este in masura sa raspunda in ceea ce priveste modificarile Codului penal, a declarat, luni, ministrul Justitiei, Tudorel Toader. "Nu este noul Cod penal, este Codul penal din 2014, care are modificari. Cu privire la acest Cod penal a carui modificare se preconizeaza, adica a fost adoptat in Parlament, Ministerul Justitiei a elaborat proiectul de lege pentru modificare, in sensul punerii de acord cu deciziile Curtii Constitutionale, in sensul punerii de acord cu directivele europene, ma refer la Codul penal si de procedura penala. Prin urmare, strict, propunerea noastra…